В Саратовской области на закупку лесохозяйственной техники выделят 63 млн рублей

В лесохозяйственные учреждения Саратовской области поступит противопожарная и лесохозяйственная техника и оборудование в рамках реализации нацпроекта «Экология» регионального проекта «Сохранение лесов». На закупку предусмотрели более 63 млн руб.

Как уточнили в министерстве природных ресурсов и экологии области, в 2021 году планируется приобрести пять единиц противопожарной техники, 267 единиц противопожарного оборудования, 7,1 тыс. м пожарных рукавов и шесть лесохозяйственных тракторов.

«В настоящий момент уже закупили и передали четыре гусеничных лесохозяйственных трактора в Новобурасский межрайонный лесопитомник, Аткарский, Балашовский, Макаровский лесхозы. До конца февраля ожидается поставка еще двух таких тракторов в Черкасский и Вольский лесхозы», — отметили в минприроды.

Мария Шахрай