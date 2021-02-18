В уставных документах «Балашовской общины» обнаружили признаки экстремизма

Прокуратура Балашовского района Саратовской области выявила признаки экстремизма в уставе общественной организации «Балашовская община». Об этом "Ъ-Средняя Волга" рассказал руководитель организации Олег Непеин.

О том, что, по мнению надзорного органа, «цели и задачи общественной организации „Балашовская община“ имеют признаки экстремистской деятельности и противорячат Конституции РФ», говорится в постановлении Балашовского районного суда (копия имеется в распоряжении "Ъ-Средняя Волга") по делу в отношении господина Непеина о неисполнении законных требований прокуратуры.

По словам господина Непеина, летом прошлого года он подал в региональное управление Министерства юстиции уведомление о создании органа общественной самодеятельности «Балашовская община». Ведомство передало информацию об организации в прокуратуру, которая потребовала от руководителя общины уставные документы. Господин Непеин посчитал действия надзорного органа незаконными и отказался предоставлять сведения.

Балашовский районный суд признал Олега Непеина виновным в неисполнении требований прокуратуры и оштрафовал его на 1 тыс. руб.

Признаки экстремизма, согласно судебному решению, прокуратура выявила в том, что «целями и задачами общественной организации является развитие органов местного самоуправления, подготовка к созданию органов местного самоуправления в городах и районах Саратовской области, прямое использование гражданами гарантированных государством и международными правовыми нормами прав на непосредственное управление».

Олег Непеин пояснил "Ъ-Средняя Волга", что опасается, что это решение может стать основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела.

Ъ-Средняя Волга