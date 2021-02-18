Определен подрядчик для строительства поликлиники в Сиве

Строительством поликлиники в Сиве займется ООО «Главспецстрой», с компанией заключен контракт стоимостью 309 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Подрядчику предстоит возвести четырехэтажное здание площадью 4,3 тыс. кв. м. Медицинское учреждение, рассчитанное на 120 посещений в день, должно быть введено в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. В новом здании поликлиники разместятся участковые терапевты, хирурги, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, фтизиатр, отделение скорой медицинской помощи, стоматологи, процедурный, физиотерапевтический и рентген-кабинет. Всего в учреждении будет обслуживаться более 13,5 тыс. человек.

Компания, получившая контракт, имеет большой опыт в строительстве социальных объектов. Ранее она строила детские сады, школы, а также хирургический корпус больницы.