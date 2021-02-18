Лжесотрудница банка похитила у жителя Удмуртии 800 тысяч рублей

У 50-летнего жителя села Якшур-Бодья в Удмуртии похитили 800 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по респбулике.

По словам потерпевшего, ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения операции мужчине дали указания оформить «встречный» кредит на 800 тыс. руб. и перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший поверил звонившей, оформил кредит, обналичил деньги и перевел на указанные счета. Вернувшись на работу он решил посмотреть в интернете видео о способах совершения дистанционного мошенничества и понял, что его обманули.