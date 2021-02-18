В Астрахани капитально отремонтируют сквер Коновалова

В Астрахани городские власти планируют капитально отремонтировать парк по улице Коновалова в микрорайоне АЦКК в Трусовском районе. Благоустройство проведут в 2021 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в областном правительстве.

Общая площадь сквера Коновалова более 25 тыс. кв. м. По словам специалистов, почти половина территории будет озеленена. Так, в планах властей высадить здесь деревья, кустарники и создать цветники из многолетних цветов.

В рамках благоустройства в парке планируется устройство прогулочных аллей от 1,5 м до 3 м шириной, которые будут расположены в центральной части сквера. Также предполагается обустройство детских и спортивных площадок с ограждением, зона занятий воркаутом, установка диван-качелей и наладка освещения.

Мария Шахрай