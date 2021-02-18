Передовой опыт принес экономический эффект почти на миллиард рублей

На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги проведенного в 2020 году общественного смотра внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта. Благодаря работе референтов и технических информаторов в минувшем году внедрены сотни технических новшеств с ожидаемым экономическим эффектом около миллиарда рублей.



Такие смотры-конкурсы в ПАО «ММК» проводятся ежегодно. Они организуются с целью систематического изучения специалистами источников научно- технической информации, отбора из них новейших достижений науки и техники, передового опыта других предприятий и организаций с дальнейшим внедрением этих новшеств в производство.

В нынешнем смотре приняли участие четыре совета референтов производств и 30 референтских групп, в которых работали 58 референтов и 52 технических информатора. Основное внимание в работе референтских групп уделялось решению первоочередных технических вопросов (проблемных тем) производственных структурных подразделений. Перечень из 67 проблемных тем был утверждён приказом «Об организации работы по научно-технической информации и пропаганде в 2020 году».

Работниками научно-технической библиотеки (НТБ) комбината были проведены 15 «инженерных часов», посвященных проблемным темам, из которых 13 из-за противоэпидемических ограничений были подготовлены в электронном виде и отправлены специалистам для изучения. Отметим, что по «инженерными часами» подразумевается комплексное информационно- техническое мероприятие с участием специалистов предприятия, целью которого является обсуждение узкой темы производства, проблемы на основе изученных источников информации. Кроме того, НТБ подготовила 29 тематических просмотров литературы, организовано 93 выставки литературы, в том числе, 11 - электронных.

В 2020 году производственными структурными подразделениями решено 7 проблемных тем, в стадии решения и технической проработки находятся 55 тем, остальные перенесены на более поздний срок.

По результатам совместной деятельности работников производственных структурных подразделений ПАО «ММК», группы по развитию научно-технического центра и НТБ технические информаторы изучили и передали референтам более трех тысяч источников информации. Референты изучили почти четыре тысячи источников. Рекомендовано к внедрению 548 мероприятий. Внедрено в производство 319 новшеств с ожидаемым экономическим эффектом 964,3 млн рублей.

С целью заимствования передового опыта в организациях России, а также участия в работе конгрессов, конференций, выставок, в 2020 году были организованы 14 командировок с участием 21 специалиста компании. Во время командировок были заимствованы для внедрения в производство 18 мероприятий, из которых 7 были направлены на решение проблемных тем.

По итогам общественного смотра передового научно-технического опыта лучшей референтской группой ПАО «ММК» по первой группе цехов в 2020 году, как и годом ранее, стала референтская группа доменного цеха, референты которой заимствовали из источников научно-технической информации и внедрили в производство 4 мероприятия с ожидаемым экономическим эффектом более 141 млн рублей. Вторые места заняли референтские группы Рудника и цеха РОФ горно-обогатительного производства (ожидаемый экономический эффект 76 и 72,9 млн рублей соответственно), третьи места присуждены референтским группам листопрокатных цехов №№ 4, 5 и 11.

По второй группе цехов лучшей вновь была признана референтская группа кислородного цеха, референты которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в производство 18 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом около 239 млн рублей. Второе место в этой группе цехов присуждено референтским группам ТЭЦ (6 новшеств с экономическим эффектом 108,9 млн рублей) и Центральной электротехнической лаборатории (20 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом 65 млн рублей). Третьи места заняли референтские группы ЦЭС, цеха водоснабжения и управления логистики. Активные участники общественного смотра внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта премированы. Звание «Лучший референт ПАО «ММК» присвоено 14 руководителям подразделений, 15 работников получили звание «Лучший технический информатор ПАО «ММК».

На этом работа по изучению и внедрению в производство передового опыта на комбинате не заканчивается. В соответствии с распоряжением заместителя генерального директора ПАО «ММК» по производству Сергея Унру в 2021 году стартовал новый общественный смотр внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта, а приказом по комбинату «Об организации работы по научно-технической информации и пропаганде в 2021 году» утвержден новый перечень из 63 проблемных тем, требующих своего решения и затрагивающих все переделы промплощадки.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»