Волейболисты «Ярославича» начали игры «финала шести» с поражения и победы

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич», вышедший напрямую в «Финал шести», провел два стартовых матча финала в Перми, где проходит игры первого круга. 16 февраля ярославские волейболисты уступили 0:3 подмосковной «Искре», а 17 февраля «Ярославич» выиграл со счетом 3:0 у хозяев площадки, пермской команды «Кама». Сегодня, 18 февраля, ярославский клуб проводит третий матч с московской командой «МГТУ».

Кроме этих команд в «финале шести» участвуют команды «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга и «Нова» из Новокуйбышевска. В этом турнире определится победитель чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А».

«Ярославич» и «Кама» вышли в финал напрямую, став победителями западной восточной группы соответственно. Другие четыре команды попали в финал после стыковых отборочных матчей, в которых участвовали клубы, занявшие места со второго по пятое в своих группах.

«Финал шести» пройдет в два круга, в городах команд, ставших победителями групп. Матчи первого круга проходят в Перми с 16 по 21 февраля. Игры второго круга пройдут в Ярославле с 8 по 14 марта.

Антон Антонов