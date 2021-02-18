В Кировском районе Самары ликвидирован пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Крупный пожар на продуктовом рынке произошел в Самаре в среду вечером. Происшествие случилось в 19:39 (MSK+1) в Кировском районе на ул. Магистральная, 78. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«По прибытию установлено, что происходит горение в торговом павильоне. Погибших и пострадавших нет. В 20:46 площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, объявлен повышенный ранг вызова “пожар № 3”»,– говорится в сообщении.

Пламя тушили с помощью пожарного поезда. После 22:00 пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. В его ликвидации участвовали 126 человек и 47 единиц техники, включая 87 сотрудников и 28 машин МЧС России.

Открытое горение было ликвидировано в 23:17. После этого представители химико-радиометрической лаборатории провели замер воздуха и не обнаружили, вредных веществ, превышающих предельно допустимую концентрацию.

Георгий Портнов