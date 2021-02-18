Депутаты поддержали присвоение пермской детской больнице №3 имени ректора медуниверситета

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании поддержали инициативу о присвоении пермской городской детской клинической больнице №3 имени бывшего ректора Пермского государственного медицинского университета Ирины Корюкиной. С таким предложением выступили сотрудники больницы.

«Ирина Петровна возглавляла кафедру педиатрии, расположенную в больнице №3, с 1992 года. Она много лет оказывала консультативную, лечебную помощь»,— отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Ирина Корюкина ушла из жизни в декабре прошлого года. Она возглавляла Пермскую государственную медакадемию (статус университета ей был присвоен в 2014 году.— “Ъ-Прикамье”) с 2005 года. С 2006 года была депутатом Законодательного собрания Пермского края, входила в состав фракции «Единая Россия». Являлась членом комитета по социальной политике. Была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ», в 2016 году стала лауреатом Строгановской премии «За честь и достоинство».