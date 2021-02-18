В Челябинской области разрешили развлекательные мероприятия в заведениях общепита

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии некоторых ограничений, действовавших в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщают в пресс-службе главы региона, с 60% до 75% увеличено разрешенное количество зрителей на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях. Кроме того, с сегодняшнего дня разрешается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые оказывают услуги общественного питания.

Вместе с тем власти региона продлили до 7 марта необходимость соблюдения самоизоляции для граждан старше 65 лет.