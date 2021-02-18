Еще 40 млн рублей выделили на ремонт ливневок в Нижнем Новгороде

Дума Нижнего Новгорода одобрила выделение еще 40 млн руб. на ремонт и содержание объектов инженерной защиты, ливневой канализации и ливневых насосных станций в Нижнем Новгороде.

С учетом направления дополнительных средств, в этом году ливневки планируют отремонтировать в Автозаводском районе — на улицах Смирнова, Бусыгина, Толбухина, Спутника, Дьяконова, Веденяпина, Прыгунова, Комсомольской проспекте Бусыгина, Пермякова, Львовской; в Ленинском районе — на бульваре Заречном, на улице Подводников, проспекте Ленина, улице Макарова; в Нижегородском районе — на улицах Ковалихинской и Белинского, переулке Вахитова, улице Ярославской, Родионова, на Казанском шоссе, Зеленском съезде, на улице Усилова, Лопатина, Верхнепечерской, на Гребешковском Откосе и на Звездинке; в Приокском районе — на проспекте Гагарина, на улицах Полевой, Военных Комиссаров; в Московском районе — на улицах Коминтерна, Березовской, Страж Революции, Чаадаева, проспекте Героев, генерала Клюева.

«Кроме того, граждане обращались в администрацию по поводу подтопления улиц Ванеева, Минина, Маршала Казакова, Ярошенко, Лопатина, Тонкинская. Работы на проблемных участках запланировано выполнить следующей осенью»,– сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Анастасия Еремина