В Ростовской области экс-заведующую отделом соцзащиты будут судить за мошенничество

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей заведующей отделом социальной защиты населения администрации Верхнедонского района. Правоохранители подозревают ее в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Кроме того, фигурантом дела является главбух местного транспортного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемые в ноябре 2018 года изготовили фиктивную справку о зарплате со сведениями о доходе ниже установленного прожиточного минимума и представили ее вместе с другими документами в местный МФЦ, чтобы получить пособие. В результате бухгалтеру была назначена помощь в виде 20 тыс. руб., которые она передала бывшей главе отдела соцзащиты.

Также заведующая отделом социальной защиты населения тем же способом с февраля по август 2019 года похитила более 300 тыс. руб., которые были выделены из бюджета на выплаты социальных пособий жителям Верхнедонского района. В 2019-2020 годах она обманом получила социальные выплаты трем жителей района на сумму более 120 тыс. руб.

Наталья Шинкарева