Начальник ГУ МВД прокомментировал действия полиции во время протестов

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов заявил, что его подчиненные действовали в рамках законодательства во время акций в поддержку Алексея Навального. «Полиция политически не ангажирована. Есть нарушение закона — мы на него реагируем,— сказал начальник главного управления.— В данном случае имело место нарушение законодательства о массовых мероприятиях».

С просьбой прокомментировать ситуацию к господину Щеглову обратился депутат заксобрания Александр Григоренко. По его словам, действия полицейских во время акций вызвали вопросы у некоторых представителей общественности. Напомним, 23 и 31 января пермяки провели акции в поддержку арестованного Алексея Навального. В первой акции, по разным оценкам, приняли участие от 2 тыс. до 8 тыс. человек. При этом никто из «обычных» участников в ходе ее проведения задержан не был. 31 января сотрудники правоохранительных органов сменили тактику. Полицейские и росгвардейцы перекрывали улицы Перми и провели массовые задержания. Всего в отделах полиции, по некоторым оценкам, оказались от 80 до 300 человек.