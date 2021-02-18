В Татарстане число безработных за неделю снизилось на 1,5 тысячи человек

Число безработных в Татарстане составляет 32 024 человека, что на 1508 человек меньше, чем за неделю до этого. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда.

Отмечается, что уровень регистрируемой безработицы в республике равен 1,58 % от численности рабочей силы. За неделю работодателями было предложено 3209 вакансий, а общая потребность в работниках составляет 45 451 место. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,7 человека на одну вакансию, отметили в министерстве.

"Ъ-Казань"