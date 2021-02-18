В Пензенской области заключат не менее 3 тыс. соцконтрактов в 2021 году

В Пензенской области до конца 2021 года планируется заключить не менее 3 тыс. социальных контрактов с целью увеличения уровня доходов граждан. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Задача новой программы — помощь малообеспеченным семьям и гражданам. В облправительстве отмечают, что социальный контракт — это не новое пособие или денежная выплата, он предполагает вовлеченность и мотивированность семьи или одинокого человека на увеличение уровня своего дохода.

«Порядка 1,2 тыс. соцконтрактов будет заключено с целью помощи поиска работы и трудоустройства гражданина. 600 контрактов планируется заключить на организацию предпринимательской деятельности, 300 — на организацию личного подсобного хозяйств и около 900 — помощь в трудной жизненной ситуации», — пояснили в правительстве.

Мария Шахрай