Депутаты горсовета Липецка рассмотрят новую структуру мэрии

Комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета Липецка вчера рассмотрела планируемые изменения в структуре администрации облцентра, которые должны быть представлены на ближайшей сессии горсовета. Как рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на вице-мэра Галину Пономареву, предлагается упразднить должность одного из четырех заместителей главы администрации — того, что курирует территориальное управление, молодежную и внутреннюю политику, архивное дело, кадровую работу и муниципальную службу. Сейчас этот пост занимает сама госпожа Пономарева.

«Проект новой структуры администрации города Липецка включает в себя главу города, трех заместителей главы администрации, в том числе первого заместителя, управляющего делами, 27 структурных подразделений, десять департаментов, 12 управлений и пять отделов»,— сообщила Галина Пономарева.

Согласно изменениям, в структуре мэрии также должен быть создан департамент развития территорий, при этом планируется ликвидировать четыре управления территориальными округами. В составе нового ведомства должно быть 115 штатных единиц — это уже работающие сотрудники из округов, а также по нескольку человек из МКУ «Городской центр рекламы», службы главного смотрителя, департаментов ЖКХ и градостроительства. Основными структурными единицами департамента станут 17 управ (отделов), число которых впоследствии вырастет до 36 — по количеству избирательных округов. Управы должны будут «решать стандартные проблемы, а нестандартные передавать в департаменты».

Больше всего вопросов у депутатов возникло по установлению границ территорий ответственности управ. Спикер горсовета Александр Афанасьев попросил мэрию к сессии представить подробную схему объединения округов под управы.

Валерия Розбот