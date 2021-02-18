Бывший глава похоронной службы Владивостока обвиняется во взятках на сумму более 300 млн рублей

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия (МУП) города Владивостока «Некрополь».

«По версии следствия, в период с марта 2005-го по сентябрь 2017 года руководитель специализированной похоронной службы получил от двух компаний акции и денежные средства за возможность беспрепятственного оформления заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на территории городских кладбищ. При этом он ограничил возможность иным организациям оказывать услуги в сфере похоронного дела»,— сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре Приморья “Ъ” уточнили, что речь идет об Игоре Бабынине, бывшем директоре МУП «Некрополь». Ему инкриминируется получение взяток на общую сумму более 326 млн руб. По версии следствия, Бабынин также от имени предприятия заключил с аффилированной ему компанией договор аренды транспортных средств и специализированной техники. Техника использовалась незначительное время, при этом работы были приняты в полном объеме, произведена их оплата.

Игорю Бабынину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

В 2018 году Бабынин был осужден за другое преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, на государственных и муниципальных предприятиях.

Алексей Чернышев, Владивосток