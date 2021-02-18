Пятерых жителей Ростовской области подозревают в мошенничестве с автомобильными страховками

В отношении пятерых жителей Ростовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Согласно версии следствия, подозреваемые в составе организованный группы с 2018 по 2019 год предоставили в адрес двух страховых компаний заведомо ложный протокол о ДТП с участием трех автомобилей. После этого злоумышленники получили страховые выплаты в сумме 1,1 млн руб., причиним ущерб страховым компаниям. Сейчас четверо участников группы находятся под домашним арестом, а пятый объявлен в федеральный розыск.

Наталья Шинкарева