Вместо ЦСП организацией соревнований в Прикамье займется новое учреждение

В Прикамье создано государственное автономное учреждение Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий». По информации в «СПАРК-Интерфакс», организация зарегистрирована 16 февраля. Учредителем ГАУ является региональное министерство спорта. Возглавляет учреждение Евгений Категов, ранее руководивший направлением маркетинга и PR Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья «Прикамье». Господин Категов известен также как соорганизатор турнира Red Bull 400, русского тура «Синяя птица» (финальный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин) и других спортивных мероприятий.

В краевом минспорта пояснили, что учреждению будет передана часть функционала регионального Центра спортивной подготовки (ЦСП). «Управление будет заниматься организацией спортивных соревнований. Организация создана для того, чтобы повысить качество их проведения. ЦСП тоже организовывал качественно, но он не должен этим заниматься, круг его обязанностей сегодня и так слишком широк», — отметили в пресс-службе ведомства. В министерстве добавили, что проведение наиболее значимых мероприятий, например, Евробаскета и других международных соревнований, пока останется в ведении ЦСП.

По словам источника, знакомого с ситуацией, создание ГАУ обусловлено также тем, что это упростит проведение конкурсных процедур по организации мероприятий. «Статус автономного учреждения позволит проводить их оперативнее, чем это делал бюджетный ЦСП», — говорит собеседник “Ъ-Прикамье”.

Стоит отметить, что в конце 2020 года в ЦСП сменилось руководство. Центр возглавила Елена Неганова, до этого занимавшая должность начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. На этом посту госпожа Неганова сменила Петра Перминова, руководившего ЦСП с 2017 года.