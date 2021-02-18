В деле о нападении на Березниковский ОМОН появились новые подозреваемые

Сотрудники ФСБ, ФСИН и СКР установили новых подозреваемых в нападении на колонну Березниковского ОМОНа в Чечне в 2000 году. Ранее эти трое мужчин уже были осуждены за насильственные преступления и отбывали наказание в колониях.

Как сообщает пресс-служба СКР, в настоящее время с участием подозреваемых производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли в совершенном преступлении.

29 марта 2000 года сводная группа в составе пермских, березниковских омоновцев и солдат комендатуры Веденского ВОВД выехала на проверку паспортного режима из Ведено в село Центорой. Группа передвигалась на нескольких грузовиках под прикрытием двух бронетранспортеров. На полпути к Центорою одна из автомашин сломалась, и, пока шел ремонт, несколько милиционеров решили осмотреть расположенную у дороги заброшенную кошару. В ее окрестностях оказались боевики под командованием араба Аль-Кутейбы. В завязавшемся бою 50 милиционеров оказались полностью блокированы 300 боевиками. Большинство пермских и березниковских омоновцев погибли во время боя — посланная им на подмогу резервная группа также попала в засаду и подверглась нападению боевиков. Через сутки подошедшие федеральные части и отряды МВД нашли на месте боя 32 трупа пермских милиционеров, еще 11 бойцов были захвачены в плен и сутки спустя казнены.

В ходе расследования уголовного дела были задержаны семь боевиков, ни один из которых не признал себя виновным. В июне 2001 года Верховный суд Дагестана приговорил четверых из них к 14, 16, 19 и 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого режима, двоих осудили к 2,5 и 3 годам колонии, одного отправили на принудительное психиатрическое лечение.