В Омске против троих студентов возбуждено дело об экстремизме

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области возбудили уголовное дело в отношении троих студентов, подозреваемых в экстремистских действиях (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Санкция статьи предполагает лишение свободы от трех до шести лет.

По данным следователей, они избили двух мужчин неславянской внешности и двух подростков в Омске осенью прошлого года. Уточняется, что 17-летние студенты придерживаются идеологии национализма.

По месту жительства правонарушителей проведены обыски. Региональное управление ФСБ России предоставило СКР материалы оперативно-розыскной деятельности. «В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— говорится в сообщении.

Екатерина Лукашевич