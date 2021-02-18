Воронежский «Птицепром Бобровский» могут продать за 51 млн рублей

Цена на имущество некогда крупного воронежского производителя яиц ООО «Птицепром Бобровский» снова снижается. Оцененный в 315 млн руб. лот, включающий здания, земельные участки, машины и оборудование, не удалось продать, хотя цена его последовательно снижалась. Теперь имущество выставлено на очередные торги посредством публичного предложения. Начальная цена обозначена в 93,5 млн руб. Она будет уменьшаться на 8,5 млн руб. каждые три дня, пока не достигнет цены отсечения — 51 млн руб. Прием заявок продлится с 24 февраля по 14 марта. Все имущество, напомним, находится в залоге у Сбербанка.

ООО «Птицепром Бобровский» было признано банкротом в июне 2020 года. В ноябре 2018-го после вспышки птичьего гриппа на предприятии было ликвидировано все поголовье птиц (1,2 млн), 600 тыс. яиц и 20 т корма. С заявлением о банкротстве «Бобровского» в июле 2019 года обратилась структура группы «Эконива» Штефана Дюрра ООО «Экониваагро». В «Экониве» тогда поясняли, что заинтересованы в строительстве на земле птицефабрики молочного комплекса, при этом сам производственный комплекс группе не нужен. В июне 2020-го арбитражный суд Воронежской области признал компанию банкротом.

О том, как изменился рынок производства яиц после остановки «Птицепрома Бобровского», читайте в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова