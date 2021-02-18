На торгах продадут «дебиторку» банка «Крыловский» на 120 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Акционерный коммерческий банк "Крыловский"» выставил на торги права требования к семи юридическим лицам и одному физлицу. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Общий размер дебиторской задолженности составляет 120,3 млн руб. Самые крупные лоты – права требования к ООО «Магма» (24,7 млн руб.), ООО «Престиж-МСК (23 млн руб.) и ООО «Лилит» (21,9 млн руб.).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО АКБ «Крыловский» зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 1999 года. Основной вид деятельности – прочее денежное посредничество. В последний раз банк фиксировал прибыль в 2015 году – 2,1 млн руб., общий объем вкладов на тот момент составлял 2,59 млрд руб. На 66,4% организация принадлежит Михаилу Рузину, которому также на 100% принадлежит ООО «Капитал Холдинг», обладающее 6,2% доли банка. По состоянию на 1 июля 2017 года АКБ «Крыловский» занимал 360-е место в банковской системе России.

Банк России отозвал лицензию у АКБ «Крыловский» в 2017 году из-за того, что в ходе ревизии кассы банка обнаружилась крупная недостача на сумму более 8,7 млрд руб. при объеме активов в 757,6 млн руб.

В сентябре того же года было возбуждены уголовные дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности банка с целью скрыть признаки банкротства и о хищении денежных средств и имущества организации. В октябре 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «АКБ „Крыловский“» банкротом.

Дебиторскую задолженность банка продают не впервые. Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ее выставляли за 219 млн руб., однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В сентябре часть прав требования выставляли на аукцион за 78,7 млн руб.

Алексей Белянин