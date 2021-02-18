БК «Буревестник» в Ярославле победил «Университет-Югру»

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 17 февраля в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 выиграл у команды «Университет-Югра» из Сургута. Игра в Ярославле на паркете КСК «Вознесенский» закончилась со счетом 81:71 в пользу ярославской команды.

Это вторая встреча команд в чемпионате этого сезона. В первом матче в Сургуте 3 февраля «Буревестник» вырвал победу на последних секундах со счетом 77:74.

У Ярославского клуба после 21 матча в активе 32 очка. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославцы одержали 11 побед и в 10 матчах потерпели поражение.

Следующий матч ярославская команда снова проводит на своей площадке. 20 февраля «Буревестник» принимает в Ярославле команду «Темп» из Свердловской области.

Антон Антонов