Супруг исчезнувшей жительницы Энгельса рассказал о ее убийстве

В Энгельсе муж 41-летней Оксаны Зайчиковой, сознавшийся в ее убийстве, дал показания на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Как сообщалось ранее, женщина пропала в сентябре прошлого года, была объявлена в розыск, однако несколько недель назад стало известно, что она мертва, и к ее смерти может быть причастен супруг.

Муж рассказал следователям, что 13 сентября 2020 года около семи часов вечера он вернулся с работы и заподозрил, что супруга употребляла спиртное. Он потребовал от нее объяснений, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес супруге удар бутылкой по голове, несколько пощечин и не менее трех ударов кулаком в область туловища. От полученных травм женщина упала на пол. Не придав этому значения, подозреваемый положил жену на диван и лег спать. Проснувшись утром на следующий день, он обнаружил, что супруга скончалась. Желая скрыть следы преступления, мужчина поместил ее тело в мешок и вечером того же дня сбросил в подвал, находящийся в подъезде их дома. Чтобы на него не пало подозрение, он обратился в орган полиции с заявлением о ее безвестном исчезновении.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчина признался в совершенном преступлении, раскаялся и указал место, где скрыл тело погибшей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Ковалева