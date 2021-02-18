Промпроизводство в Удмуртии за январь сократилось на 17,8%

В январе 2021 года объем промышленного производства в Удмуртии снизился на 8,8% по сравнению со значением января прошлого года, сообщает Удмуртстат. При этом показатель по сравнению с декабрем 2020 года сократился на 17,8%

Так, добыча полезных ископаемых за январь по сравнению с январем прошлого года снизилась на 8,3%, добыча нефти — на 9%. Спад в группе обрабатывающих производств составил 13,9%. Производство готовых металлических изделий сократилось в 1,8 раза, металлургическое производство — на 25%, производство одежды — на 24%, химии — на 21%, пищевых продуктов — на 1%. При этом производство прочих транспортных средств выросло в 2,3 раза, текстильных изделий — в 1,6 раза, автотранспортных средств и прицепов, резиновых и пластмассовых изделий, — на 19%.

Отметим, что добыча полезных ископаемых в январе по сравнению с январем прошлого года выросла на 4,5%. Объемы обрабатывающих производств при этом уменьшились в 1,7 раза. В ПФО спад отметили в пяти регионах, включая Удмуртию, которая занимает предпоследнее место по данному показателю. Лидером является Саратовская область, где промпроизводство выросло на 11,8%.