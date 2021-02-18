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В ХМАО за сутки выявлено 129 новых случаев COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки было зарегистрировано 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще три пациента умерли.

По регионального оперативного штаба, инфекция была выявлена у жителей 18 муниципалитетов. Больше всего заболевших зафиксировано в Сургуте (25), Нефтеюганске (19), Советском районе (12) и Нижневартовске (12). На момент выявления у 103 пациентов были симптомы ОРВИ, у 23 диагностировали пневмонию, еще трое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, всего в ХМАО с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 50 220 человек, 47 852 пациента выздоровели, 718 больных скончались.

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