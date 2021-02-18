Тюменский суд приговорил жителя Екатеринбурга к семи годам колонии за изготовление мефедрона

Центральный районный суд Тюмени признал виновным 25-летнего жителя Екатеринбурга в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что екатеринбужец через Интернет вступил в сговор с наркодельцом о незаконном серийном производстве наркотического средства мефедрона. «В этих целях подсудимый приехал в Тюмень. После получения от сообщника лабораторного оборудования и химических реактивов молодой человек приступил к производству мефедрона, от чего в подъезде многоквартирного жилого дома стал ощущаться сильный запах ацетона»,— рассказали в региональной прокуратуре.

В начале марта 2020 года одна из жительниц дома позвонила в полицию и пожаловалась на сильный неприятный запах. Прибывший участковый установил квартиру, в которой производился мефедрон, а сам екатеринбуржец находился в состоянии наркотического опьянения.

Прибывшая по вызову участкового следственно-оперативная группа в ходе осмотра квартиры изъяла более 1 кг мефедрона, оборудование и химические реактивы.

По результатам рассмотрения уголовного дела судья приговорил подсудимого к семи годам колонии строгого режима.