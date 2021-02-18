Еще 92 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 92 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у восьми детей до 14 лет и 19 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 42 жителя Ижевска, девять граждан из Камбарского района, восемь — из Малопургинского района, по шесть — из Глазова и Воткинска, четыре — из Шарканского района, три — из Игринского района, по два — из Дебесского, Кизнерского и Юкаменского районов, по одному — из Можги, Сарапула, Воткинского, Завьяловского, Кезского, Киясовского, Сарапульского и Ярского районов. При этом 96 пациентов вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии подтвердили 27379 случаев заражения коронавирусом. Из них 358 закончились летальным исходом, 24 тыс. человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 101 заболевший находится в тяжелом состоянии.