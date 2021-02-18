Подозреваемый в мошенничестве глава Кировского района Екатеринбурга отстранен от должности

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил от должности на время расследования уголовного дела о мошенничестве подозреваемого главу Кировского района Александра Лошакова. Об этом сообщил источник “Ъ-Урал” в силовых структурах. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте районной администрации, временно исполняющим обязанности назначен замглавы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко.

Напомним, ранее в отношении Александра Лошакова ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным издания Znak.com, причиной стало то, что два года подряд крупные подряды в Кировском районе получала компания, близкая к руководству района. При этом фактически подрядчик не выполнял требуемые работы, все средства выводились с ее счетов, а работы по итогу проводил районный ДЭУ на средства муниципального бюджета. Всего со счетом фирмы было выведено около 20 млн руб.