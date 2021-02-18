В центре Перми закроется кафе Mishka.Food

Основатель кафе Mishka.Food Эльнар Мансуров сообщил о закрытии своего заведения в аккаунте в «Инстаграм». По словам господина Манусрова, предприниматель планирует и дальше оставаться в гастрономии, «но в ином качестве», связанном с путешествиями. «Не хочу быть привязанным к городу, мы станем еще более мобильными и подвижными. Плюс мы чувствуем, что давно переросли проект», - пояснил Эльнар Мансуров.

Предприниматель отметил, что готов продать Mishka.Food – кафе в 2-этажном здании по ул. Осинская, 19 приносило прибыль «каждый год». Заведение с оборудованием, техникой, мебелью и посудой может быть продано вместе с уступкой договора аренды помещения.

Отметим, кафе Mishka.Food открылось 6,5 лет назад. Меню заведения включает салаты, супы и вторые блюда, бургеры, сладкие вафли, напитки.