В Кузбассе планируется создать производства целлюлозы, стальной заготовки и кокса

ООО «ОКС» планирует создать в Юрге (Кузбасс) производство стальной заготовки для горной промышленности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Инвестиции в проект составят более 1 млрд руб. Будет организовано 350 рабочих мест

Также, по данным агентства, ООО «Орион» рассматривает возможность создания в городе производства целлюлозы с инвестициями в 500-700 млн руб. На предприятии будет около 300 рабочих мест.

Кроме того, ООО «Анжеро-Судженский ЭТК» планирует возвести в Анжеро-Судженске предприятие по производству кокса, вложив более 4,3 млрд руб. (300 млн руб. направят в первую очередь, более 4 млрд руб. — во вторую). Проект предполагается начать реализовывать в этом году и завершить через пять лет. Мощность первой очереди составит около 300-400 тыс. т продуктов коксования в год.

Екатерина Лукашевич