Суд дисквалифицировал директора кишертской управляющей компании

Мировой суд дисквалифицировал директора УК «Кишертское муниципальное унитарное предприятие „Теплоэнерго“». Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что «Теплоэнерго» осуществляло лицензионную деятельность по управлению 33 многоквартирными домами с грубыми нарушениями. В частности, аварийно-диспетчерская служба не функционировала, договоры на оказание соответствующих услуг отсутствовали.

По итогам проверки директору управляющей организации прокурором внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).

Постановлением мирового судьи директор предприятия дисквалифицирован на шесть месяцев.