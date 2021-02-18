18 февраля, четверг
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Суд дисквалифицировал директора кишертской управляющей компании

Мировой суд дисквалифицировал директора УК «Кишертское муниципальное унитарное предприятие „Теплоэнерго“». Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что «Теплоэнерго» осуществляло лицензионную деятельность по управлению 33 многоквартирными домами с грубыми нарушениями. В частности, аварийно-диспетчерская служба не функционировала, договоры на оказание соответствующих услуг отсутствовали.

По итогам проверки директору управляющей организации прокурором внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).

Постановлением мирового судьи директор предприятия дисквалифицирован на шесть месяцев.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Пресс-релиз

приложение

Пресс-релиз

Профиль пользователя