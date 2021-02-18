Срок сдачи нового здания для Пермского краевого суда вновь перенесен

Пермский краевой суд и ООО «Ижевская строительная компания» подписали очередное допсоглашение к госконтракту на строительство нового здания суда. Как следует из информации сайта госзакупок, документ, подписанный 13 января этого года, предполагает продление срока действия контракта до 31 декабря текущего года.

Напомним, контракт на 473 млн руб. между судом и ИСК был заключен в феврале 2018 года. Первоначальный срок окончания работ был определен до 29 декабря 2019 года, затем по соглашению сторон он был продлен до 31 декабря прошлого года.

При этом Пермский краевой суд обратился в суд арбитражный с заявлением о взыскании с подрядчика неустойки в размере 6,623 млн руб. Первая инстанция исковые требования удовлетворила, но апелляция это решение отменила, признав доводы истца необоснованными. В конце декабря Пермский краевой суд обратился о взыскании с «Ижевской строительной компании» денежных средств уже в размере более 11,14 млн руб. Заседание по делу назначено на 1 марта.