Сибцем–2020: стабильность против пандемии

Пандемия COVID-19 ударила по всем отраслям, включая базовые промышленные. Вот почему крупнейший в Сибири производитель цемента — холдинг «Сибирский цемент» — был вынужден снизить объемы выпускаемой продукции. О том, как работали в непредсказуемом 2020 году, — в интервью первого вице-президента компании Геннадия Рассказова.



— Геннадий Константинович, насколько сложным оказался прошлый год?

— В январе–марте цементный рынок Сибири сохранял положительную динамику: потребление выросло на 8,2%. Однако уже в начале второго квартала — с введением противоэпидемических ограничений — многие стройки остановились. В апреле потребление цемента в СФО уменьшилось на 20% к аналогичному показателю 2019 года. С возобновлением работ на стройплощадках падение частично удалось отыграть, но «нагнать» 2019-й смогли не все регионы. В целом по итогам прошлого года емкость цементного рынка Сибири, а также входивших в ее состав ранее Бурятии и Забайкальского края снизилась на 1,1% — до 5,2 млн т. В сложившихся обстоятельствах сократили производство и мы: с января по декабрь изготовили 4,6 млн т цемента — на 4,7% меньше, чем в 2019-м.

— За счет чего «отыграли» падение второго квартала?

— Отчасти помогли инфраструктурные проекты. Например, в Кузбассе наш цемент шел на строительство обхода федеральной трассой Мариинска, второй очереди Президентского кадетского училища, нового аэровокзального комплекса в Кемерове. Отгружали продукцию для возведения «Новосибирск Арены», станции «Спортивная» и четвертого моста через Обь в Новосибирске, мостов и спортивных комплексов в Бурятии, других объектов.

Сыграла свою роль и программа льготного ипотечного кредитования, которая стимулировала спрос на жилье.

— В 2020 году жилье существенно подорожало. Как это связано с ценой на цемент и бетон?

— «Вклад» цемента в цену жилья — от 3 до 5%. В конце прошлого года это еще раз подтвердил расчет Минпромторга РФ: отвечая на запрос РБК, ведомство указало долю разных составляющих в стоимости одного квадратного метра, для цемента данный показатель равен 3,9%. В целом, по оценкам министерства, рост цен на стройматериалы в 2020 году увеличил рыночные цены на жилье не более чем на 2%. И, как вы сами понимаете, эти показатели практически в пределах погрешности расчетов. Часто бывает так, что стоимость строительных материалов падает, а стоимость квадратного метра, наоборот, растет, так как зависит в основном от совершенно других факторов (спроса на рынке, стоимости земли, подключения коммуникаций и т.д.).

Что касается цены на цемент. В прошлом году она увеличилась незначительно. Например, средневзвешенная цена реализации цемента (с НДС и транспортными) в Кемеровской области выросла в 2020 году по сравнению с 2019-м всего на 5%. И этот рост вполне обоснован. Почему растет себестоимость? Вот лишь несколько цифр. С 2014 по 2020 год средняя стоимость электроэнергии увеличилась на 64%, тариф на железнодорожные перевозки проиндексирован на 43,5%, тариф на газ — на 20,6%. Дороже стали сырье, материалы, запчасти… Обеспечивая производство качественной продукции, мы также должны своевременно платить налоги, индексировать зарплаты, модернизировать построенные в 1930–1960-е годы прошлого века предприятия.

Если говорить о стоимости товарного бетона, средняя цена реализации продукции кемеровского подразделения компании «Сибирский бетон» в 2020 году выросла к уровню 2019-го на 7,5%.

— Однако в публичной сфере появилась информация о том, что за последний год цемент вырос в цене на 20%...

— Такой показатель получают, когда не учитывают в расчетах фактор сезонности. Дело в том, что после завершения «высокого» строительного сезона, который в Сибири длится с апреля по сентябрь, производители цемента и бетона традиционно снижают цены на 5–10%. Это позволяет нам сохранить хотя бы минимальную загрузку предприятий, удержать потребителей на фоне падающего спроса. Нередко «сторонние» эксперты забывают об этом. Анализируя динамику стоимости стройматериалов, они сопоставляют, например, июльские показатели с данными за декабрь предыдущего года и получают разницу в 15–20%. Если же проводить сравнение корректно, ежегодный рост окажется в пределах 5%.

— Каких событий ждете от 2021-го?

— Точно могу сказать одно — легко не будет. Пандемия CОVID-19 сделала положение цементных заводов, средняя загрузка которых в последние годы и без того не превышала 50%, еще более тяжелым. Одновременно с падением рынка увеличиваются издержки, обостряется конкуренция, ужесточаются требования к промышленной безопасности, нормы экологического и трудового законодательства. Выстоять в таких условиях непросто. И все же «Сибцем» не сдает позиций. В России сохраняется существенный отложенный спрос на цемент. Как и другие производители, мы надеемся, что с решением приоритетных государственных задач — увеличением объема жилищного строительства, формированием комфортной городской среды, развитием дорожной сети — более востребованным станет и качественный цемент.

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