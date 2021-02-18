Российские военные сообщили об активности боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

Правительственные войска Сирии при поддержке беспилотников ВКС России нашли схрон оружия боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ, запрещена в России), сообщил представитель группировки войск ВС РФ. В ходе операции были убиты четыре боевика, говорится в сообщении. Российские военные связали рост активности боевиков в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор с возможностью укрыться на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США и «подчиненных им бандформирований».

В схроне были 36 автоматов и ручных пулеметов, 7 крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, 87 мин и гранат, около 40 кг взрывчатых веществ, свыше 22 тыс. боеприпасов и установка для противотанковых управляемых ракет. «В пустынной местности на востоке провинции Хомс был обнаружен крупный схрон, используемый боевиками ИГИЛ для ведения террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона, выполнявших, судя по всему, функцию охранения»,— сообщил представитель группировки ВС РФ журналистам (цитата по ТАСС). Отмечается, что в схроне были боеприпасы производства стран НАТО, а также около 45 кг медикаментов, часть из которых привезена из-за рубежа, и 350 кг продуктов.

Минобороны сообщает о росте активности боевиков в этом регионе. «Одной из вероятных причин, по которой им удается скрытно перемещаться в пустынной местности, является возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненных им бандформирований из бывшей "Свободной сирийской армии"»,— заявил представитель группировки ВС РФ.