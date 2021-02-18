Оппозиции устроили шоу

Митинг «против задержаний и репрессий», прошедший 14 февраля в Казани, стал поводом для обвинения оппозиции в создании неудобств для жителей города. Вчера в интернете появилась петиция от имени одного из казанцев, в которой говорится, что из-за публичного мероприятия было отменено шоу слонов в цирке — в результате дочь автора «впала в депрессию, потеряла аппетит». Житель потребовал от «организаторов уличного балагана… компенсировать ссору с дочерью». Организаторы оппозиционного митинга полагают, что власти таким образом формируют негативное отношение к протестующим. В цирке утверждают, что шоу отменили «по техническим причинам».



Петиция с требованием к «организаторам уличного балагана 14 февраля компенсировать ссору с дочерью» появилась вчера на сайте change.org. Таксист Айрат Билалов сообщил, что еще в декабре купил билеты на шоу слонов в этот день, потому что его дочь Алиса «очень любит животных». В семье «считали дни до представления», но 14 февраля цирковое представление было отменено. «Наши мечты рухнули! А вместе с мечтами и искренние отношения в нашей семье»,— сокрушается автор петиции. По его словам, его с дочерью «даже не пустили на порог» цирка: сказали, что представление отменено «из-за митинга».

Господин Билалов подчеркнул, что «обеими руками» поддерживает «готовность людей выражать свою гражданскую позицию», однако «то, что происходило на так называемом митинге, не лезет ни в какие ворота». «Вместо акции протеста я увидел низкосортный натуральный балаган! Какие-то импульсивные разношерстные личности в масках и темных очках, плакаты даже не понятно какого содержания, выкрики со „сцены“, смешки и улюлюканье из толпы, несколько человек были, по моему мнению, вообще не в себе — и вот из-за всего этого балагана отменили цирк для моей дочери!» — пишет Айрат Билалов.

По словам автора петиции, его дочь после этого «впала в депрессию, потеряла аппетит, не выходила долго из своей комнаты». «Шестилетняя девочка винит своего отца в обмане! Это страшно, это жестоко и это убивает меня как отца!» — возмущается автор. Он требует от организаторов митинга «компенсировать ссору с дочерью»: «Как они это будут делать, я не знаю, но сделать они это обязаны!» Господин Билалов считает, что «организаторы этого балагана… должны отвечать за свои поступки и понимать, что своими выходками могут испортить настроение и отношение между отцом и дочерью».

Напомним, 14 февраля на площади Тысячелетия рядом с центральным стадионом и цирком (напротив Казанского кремля) прошел митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму», организованный представителями «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». В мероприятии также приняли участие сторонники Алексея Навального и члены КПРФ. Акция из-за ограничений по коронавирусу была согласована мэрией Казани лишь на 200 человек. Однако еще несколько сотен казанцев наблюдали за митингом из-за установленных на площади ограждений. Митинг длился два часа и завершился без происшествий. После акции полиция на улице Баумана задержала девять активистов «Социалистической альтернативы», участвовавших в митинге (две девушки были оштрафованы за плакат о женской забастовке, а молодого человека арестовали за неповиновение полиции).

В Казанском цирке 14 февраля была запланирована программа «Шоу слонов и магия цирка». Однако затем на сайте госучреждения появилось объявление об отмене представления «по техническим причинам». В цирке уточнили, что деньги за билеты будут возвращены. Учреждение анонсировало «дополнительное представление» 23 февраля.

Стоит отметить, что об отмене циркового шоу в связи с проведением митинга ранее не сообщалось. Мэрия Казани лишь уведомляла, что на площади Тысячелетия будет ограничена парковка и движение транспорта. При этом во время митинга можно было зайти в фойе цирка. Там продолжала работать билетная касса.

Получить дополнительные комментарии в Казанском цирке вчера не удалось. В приемной директора Рамиля Шарифуллина „Ъ“ сообщили, что он находится в командировке. В пресс-службе министерства культуры „Ъ“ повторили, что представление было отменено «по техническим причинам». Мэрия Казани оперативный комментарий предоставить не смогла.

Председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин удивился появлению такой петиции. «Не было проблемы, чтобы люди и в цирк сходили, и на митинг. Мы не просили мэрию, чтобы ограничивали движение или запрещали кому-то в цирк идти. Возможно, это было сделано специально, чтобы у людей сложилось впечатление, что из-за митинга у них меняются планы на выходные»,— сказал он „Ъ“. При этом он обратил внимание, что в это же время на стадионе проходили «Веселые старты» для воспитанников спортивной школы (музыка этого мероприятия порой заглушала выступающих на митинге). «Это же мероприятие никто не отменил»,— сказал господин Зинатуллин. Он заключил, что «вопрос компенсаций решается не на change.org, а в суде»: «Я готов прийти в суд, если он обратится».

«В России дураков не сеют — сами растут»,— отреагировал на петицию другой организатор митинга — бывший председатель отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов. «Митинг совершенно не мешал представлению цирка. Цирк принял неправильное управленческое решение, это вопрос к его руководству. При чем здесь мы?» — сказал господин Шамсутдинов. Он добавил, что автор петиции «мог бы присоединиться к митингу». «Это было бы полезнее для страны и для него»,— добавил Марсель Шамсутдинов.

«Причиненный ущерб взыскивается с лица, совершившего некие действия или допустившего бездействие, которое и повлекло его формирование. Соответственно, если мероприятие было отменено по решению администрации цирка, то и ущерб следует взыскивать с самого учреждения»,— объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. При этом он отмечает, что «если в связи с проведением массовых мероприятий в городе были созданы условия, которые препятствовали деятельности цирка», то «в целом такой иск именно к цирку имел бы мало шансов на успех». «Если истец преследует цели именно компенсации причиненного ему ущерба, то ответчик выбран неверно. Московский сценарий взыскания ущерба с участников и организаторов тут не вполне подходит, потому что митинг был согласован и его место проведения было известно»,— заключает эксперт.

Стоит отметить, что сама петиция также адресована мэру Казани Ильсуру Метшину, президенту Татарстана Рустаму Минниханову, прокурору республики Илдусу Нафикову. На момент сдачи материала ее подписали 59 человек.

Кирилл Антонов