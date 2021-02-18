Экономика Казани осталась на месте

На фоне пандемии коронавируса экономика Казани не смогла продемонстрировать рост в 2020 году, следует из подготовленного исполкомом города отчета, который будет представлен на ближайшей сессии гордумы. Валовый территориальный продукт (ВТП) татарстанской столицы не сократился — остался на уровне предыдущего года. Таким образом, экономика стагнировала. Ранее чиновники Казани не исключали, что экономическая ситуация в городе в 2021 году может даже немного ухудшиться, однако затем вновь начнется экономический рост.



ВТП Казани по итогам 2020 года оценивается в 800,1 млрд руб. Об этом говорится в проекте отчета исполкома, который депутаты городской думы начали обсуждать на заседаниях постоянных комиссий. Год назад ВТП татарстанской столицы составлял 773 млрд руб. Таким образом, в денежном выражении прирост составил чуть более 27 млрд руб. Однако в сопоставимых ценах 2019 года экономика Казани осталась на прежнем уровне, то есть стагнировала.

Объем отгруженных товаров собственного производства, как ожидается, по итогам 2020 года даже сократится на 1,4% — 424,6 млрд руб. «Доля промышленного производства составляет 46,5% валового территориального продукта, индекс промышленного производства составил 101%»,— отчиталась вчера на заседании постоянной комиссии городской думы по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности и.о. председателя комитета экономического развития исполкома Казани Гузель Мингазова.

Она также добавила, что за 9 месяцев 2020 года в экономику города было привлечено почти 100 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Объем средств, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил 73 млрд руб. Стоит отметить, что в проекте отчета исполкома общий объем инвестиций за 2020 год прогнозируется на уровне 159,7 млрд руб. Это значительно меньше, чем годом ранее, когда было привлечено 178,2 млрд руб.

По итогам 11 месяцев 2020 года средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях составила 49 тыс. руб. и увеличилась за год на 6,8%. По оценке в 2020 году среднемесячная заработная плата всех занятых в экономике Казани составит 39,7 тыс. руб., говорится в документе.

Показатели Казани чуть лучше, чем в среднем по республике. Так, в понедельник министерство экономики Татарстана отчиталось, что ВРП Татарстана по итогам 2020 года составил 2,45 трлн руб. Это 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. То есть за год экономика Татарстана даже упала почти на 3%. При этом объем промышленного производства сократился на 3,6%. В том числе на 10,5% упали объемы добычи полезных ископаемых. Объем строительных работ сократился на 4%. Оборот розничной торговли упал на 6,1%.

В конце декабря прошлого года на сессии казанской думы был представлен прогноз социально-экономического развития столицы республики на ближайшие три года. Чиновники ожидают, что в 2021 году объем городской экономики может сократиться на 3%. Однако последствия текущего кризиса из-за коронавируса экономика Казани должна преодолеть уже к 2022 году. Тогда ВТП, по планам, вырастет до 886,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах выше уровня предыдущего года на 5,6%. В 2023 году рост экономики ожидается на 4,9% — до 967,5 млрд руб.

Кирилл Антонов