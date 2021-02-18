Дотации авиарейсов из Прикамья увеличатся более чем в два раза

На субсидирование авиарейсов из Перми в 2021 году планируется выделить 361,8 млн руб. Об этом вчера на заседании на заседании регионального правительства рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. Средства будут выделаться из краевого из федерального бюджетов. Господин Алякринский обратил внимание, что эта сумма значительно превышает объем финансирования в прошлом году — в 2020 году на субсидирование авиаперевозок из столицы Прикамья было направлено 167,3 млн руб.

Все направления, которые дотировались ранее, продолжат получать субсидии, при этом объем финансирования будет скорректирован. Дотации рейсов Пермь — Прага вырастут с 24 до 149,7 млн руб. Также увеличится финансирование перелетов в Минеральные воды (+8,9 млн руб.), Тюмень (+5,5 млн руб.), Уфу (+1,5 млн руб.), Сургут (+625,2 тыс. руб.), Новосибирск (+474,5 тыс. руб.) и Нижний Новгород (+126,4 тыс. руб.). Уменьшатся субсидии перелетов в Казань (–3,8 млн руб.) и Краснодар (–492,7 тыс. руб.). На организацию рейсов из Перми в Калининград и Самару сохранится прежний объем субсидий: 27,4 и 9,7 млн руб. соответственно. Также появится новый субсидируемый рейс — из Перми в Волгоград. На субсидии для полетов по этому направлению планируется выделить 14,4 млн руб.

Ранее краевые власти сообщали о намерении субсидировать также межрегиональный рейс из Перми в Челябинск и перелеты в Барселону.