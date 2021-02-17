Краевой минтранс предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в два раза

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, выступая перед депутатами комитета краевого парламента по госполитике и местному самоуправлению, предложил повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте с 500 до 1 тыс. руб. За повторное нарушение предлагается штрафовать на 2 тыс руб.

По словам министра, необходимость повышения штрафа обусловлена отказом от кондукторов на муниципальных маршрутах в Перми с третьего квартала 2021 года. Андрей Алякринский полагает, что «отказ от кондукторов повлечет за собой рост безбилетных пассажиров и возможное снижение доходов от оплаты проезда».

Многие депутаты комитета выступили против этого предложения. «У нас настолько стремительно снижается уровень жизни, что граждане скоро будут пешком ходить. В таких условиях, повышение штрафов в два раза считаю неправильным», – заявил лидер фракции КПРФ Владимир Корсун. «Сейчас 1000 рублей для людей – существенная сумма», – согласилась депутат Надежда Лядова и предложила вместо повышения штрафа поработать над усилением контроля за оплатой проезда. «Если человек сел в автобус и понимает, что его с вероятностью 90% могут проверить, то, наверное, будет платить», – отмечает депутат.

Заместитель председателя комитета Николай Благов наоборот поддержал инициативу министерства: «Думаю, надо проголосовать. Тем более, что эти деньги пойдут в бюджет. Пусть транспорт улучшается!». Председатель комитета Александр Бойченко предложил в случае первого нарушения «ограничиться минимальным штрафом или предупреждением». «Если же человек становится рецидивистом и постоянно не платит за проезд под предлогом «ой, я забыл», то к нему предъявляем и более жесткие требования», – добавил председатель комитета. Он предложил вернуться к предложению о повышении штрафов в мае после прослушивания доклада минтранса о результатах внедрения безкондукторной системы. Остальные депутаты комитета это решение поддержали.