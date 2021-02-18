«Пилотом» быть непросто

Минстрой РФ заявил, что Ульяновская область станет пилотным регионом по комплексному развитию территорий. Как это будет происходить и на каких условиях, в региональном минстрое не поясняют, но считают, что регион избран в качестве пилотного в связи с хорошими показателями в сфере строительства и наличием опыта в проектах реновации. Представители стройиндустрии не уверены в эффективности программы реновации в случае отсутствия бюджетной поддержки, поскольку «то, что было выгодно и эффективно в Москве, в регионах может оказаться нерентабельным». В региональном заксобрании отмечают, как такового проекта пока нет, но регион, вероятно, готов идти на риск, чтобы успеть получить дополнительные федеральные средства.

В минувшую пятницу Минстрой РФ на своем официальном сайте сообщил, что «Ульяновская область станет пилотным регионом по комплексному развитию территорий». Об этом, как сообщается, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин во время рабочего визита в регион, где провел совещание по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По словам замминистра, решение о пилотном проекте уже согласовано вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Господин Стасишин отметил, что Ульяновская область — «один из немногих регионов, где выполнена поставленная президентом задача по вводу квадратных метров жилья на человека», пообещав, что «региону, в котором строительный комплекс в приоритете», федеральный центр будет «помогать дорогами, сетями и всей необходимой социальной инфраструктурой», в первоочередном порядке распространять на него льготные федеральные программы.

По словам губернатора региона Сергея Морозова, Ульяновская область начиная с 2015 года ежегодно занимает первое место среди регионов ПФО по вводу в действие жилья из расчета на 1 тыс. человек населения, пять лет подряд ежегодно сдается около 1 млн кв. м жилья, по итогам 2020 года, сдано 1,034 млн кв. м жилья (1099 кв. м на 1 тыс. ­населения).

Самой неблагополучной по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди регионов ПФО оказалась Самарская область, где министр строительства — Евгений Чудаев — приходится сыном Николаю Чудаеву, владельцу одной из крупнейших в регионе девелоперских компаний — «Древо». По итогам 2020 года, в Самарской области сдано более 1,4 млн кв. м жилья (443,7 кв. м на 1 тыс. человек). В федеральном рейтинге по динамике строительства жилья регион на 77 месте из 85ти.

Напомним, в конце декабря Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий (КРТ), которым вводится единый механизм сноса или реконструкции старых МКД, а также тех домов, где капремонт становится не оправдывающим себя. Как заявлял Марат Хуснуллин, цель закона — не только создать механизм для ускоренного расселения аварийного и ветхого жилья, но и сделать городскую среду комфортной. Законом вносятся изменения в Градостроительный, Земельный и Жилищный кодексы, определяются правила подбора застройщика-инвестора, учета мнения собственников жилья и порядок переселения жильцов или компенсации с учетом рыночной стоимости квартир. Фактически законом распространяется на регионы московский опыт реновации жилья, где затраты на переселение ложились на инвестора, который на месте пятиэтажки строил высотный дом, получая выгоду за счет большего объема построенных квартир. Право установления параметров реновации отдано регионам.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее отмечал, что в первую очередь механизм КРТ будут отрабатывать на крупных городах, 15–20 регионов в России могут начать пилотные проекты КРТ уже в 2021 году, среди них Казань, Тюмень, Новосибирск.

Почему и по каким параметрам избрана именно Ульяновская область, выяснить не удалось — в Минстрое РФ на запрос „Ъ“ не ответили.

В региональной корпорации «ДОМ.73» (координатор проекта КРТ) пояснили, что у региона уже есть опыт реновации, такая программа реализуется с 2010 года, «снесено порядка 20 ветхих домов площадью 15 тыс. кв. м и переселены 840 семей, на этих участках построено 10 новых домов площадью 66 тыс. кв. м, улучшили жилищные условия 1328 семей». На сегодня в муниципальную адресную программу о развитии застроенных территорий Ульяновска включены 469 ветхих МКД.Сама программа реновации еще не подготовлена, однако уже в декабре 2020 года была утверждена «дорожная карта» по реализации федерального закона о КРТ, планируется, что постановление облправительства, определяющее порядок принятия решений о КРТ, будет принято до 30 марта этого года. В «ДОМ.73» заметили, что предполагается финансирование из федерального и регионального бюджета строительства и реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, электроснабжения, однако сколько потребуется средств, пока не известно. В корпорации признают, что пока также не проводились и расчеты эффективности КРТ на уровне региона, однако уверены, что заинтересованные инвесторы-стройкомпании обязательно будут.

Впрочем, Ильдар Сеюков, владелец строительной компании «Премьера» (представители которой также присутствовали на совещании) в беседе с „Ъ“ заметил, что в Ульяновске проекты реновации пока «имели локальный, разовый характер». «Но строить, как в Москве, когда на месте пятиэтажки возводится жилой комплекс, здесь, конечно, не получится. Там другие цены, а в регионе проект реновации может быть рентабельным разве что в центральной или северной части города, где есть двухэтажные дома. Иные варианты вряд ли будут экономически выгодными, если не будет участия бюджета, но тогда это уже будет что-то другое»,— сказал господин Сеюков, заметив, что «все надо еще разрабатывать, проектировать и считать».

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев, участвовавший в совещании, сообщил, что федеральный центр планирует обеспечить региону субсидии на сети водоснабжения и водоотведения, «но сумма субсидий явно ограничена, на всех может не хватить, и власти региона заинтересованы стать пилотным проектом, чтобы гарантированно получить эти средства». «Это определенный риск, потому что неизвестно, будет ли проект успешным, тем более что его как такового пока нет, а вопросов больше, чем ответов. Но хочется верить, что это оправданный риск»,— сказал ­депутат.

Сергей Титов, Ульяновск