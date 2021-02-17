Из Перми могут возобновиться еще два международных рейса

Краевые власти прорабатывают вопрос о возобновлении прямых рейсов из Перми в Таджикистан и Армению (Ереван). Об этом сегодня на заседании правительства Прикамья сообщил глава регионального минтранса Андрей Алякринский.

Напомним, с 8 февраля пермский аэропорт открылся для международных рейсов. Первый вылет из Большого Савино за границу — в Анталию — запланирован на 26 февраля.

Рейсы из Перми в Таджикистан (Душанбе) ранее выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». В 2019 году перевозчик попытался получить разрешение на осуществление перелетов из столицы Прикамья в другой город Таджикистана — Худжанд, но Росавиация отказала в выдаче допуска. В феврале прошлого года «Уральские авиалинии» получили допуск на выполнение рейса Пермь — Ереван с частотой полетов три раза в неделю.