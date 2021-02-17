Хлебу дадут субсидии

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил губернатор, в этом году производители зерновых и зернобобовых культур смогут возместить часть понесенных затрат. «На эти цели в текущем году в бюджете предусмотрено более 200 млн рублей»,— рассказал глава региона, уточнив, что субсидии также предусмотрены производителям муки и хлебобулочных изделий.

«Для стабилизации цен на хлебобулочные изделия производителям муки возместят часть затрат на закупку пшеницы. А предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсируют расходы на реализацию продукции. На эти меры поддержки планируется направить в общей сумме более 220 млн рублей»,— отметил глава региона.

По словам губернатора, в текущем году на поддержку агропромышленного комплекса ранее было предусмотрено более 7,4 млрд рублей, при этом почти половина из них — региональные средства. Однако в ближайшее время сумма может быть увеличена.

«7,4 млрд рублей — сумма неокончательная, планируем увеличить ее уже в феврале. Несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулась страна в прошлом году, Кубани удалось сохранить все меры поддержки АПК, однако мы будем внедрять новые»,— отметил глава Кубани.

В ряде последних решений, направленных на развитие сельского хозяйства, также увеличение субсидии фермерам на производство молока. Ранее им возмещалось 1,5 руб. с литра продукции. Планируется, что сумма поддержки повысится вдвое — до 3 руб. за литр. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

По инициативе губернатора в крае разработан целый комплекс мер для поддержки сельского хозяйства. В частности, аграрии получают субсидии на восстановление и развитие мелиоративного комплекса, на противоградовые мероприятия, агрострахование, развитие садоводства и чаеводства, производство овощей открытого грунта, возмещение затрат на приобретение элитных семян. Животноводам возмещают затраты на содержание маточного поголовья КРС, на приобретение племенного молодняка и др. Также предусмотрены различные гранты, например средства направляются на развитие семейных животноводческих ферм.

Чистая вода для жителей Кубани



В 2022—2024 годах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в девяти муниципалитетах края построят и реконструируют объекты водоснабжения. Сейчас для этих сооружений разрабатывают проектную документацию

Как сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани, с 2022 по 2024 год планируется реконструировать водозаборы и построить станции очистки воды в Крыловском, Каневском, Отрадненском, Успенском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском районах, станице Саратовской и Темрюке, реконструировать систему водоснабжения Лабинска. В данный момент ведомство принимает участие в разработке проектной документации. По словам вице-губернатора Александра Трембицкого, запланированные мероприятия дадут возможность повысить качество питьевой воды почти для 90 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов.

«Проблему износа систем водоснабжения край начал комплексно решать пять лет назад. Этот вопрос находится на особом контроле главы региона Вениамина Кондратьева. Большую поддержку в строительстве новых объектов коммунальной инфраструктуры регион получает в том числе за счет программы профильного национального проекта. Наша задача — свести к минимуму дефицит чистой питьевой воды и уйти от подачи воды по графику»,— рассказал Александр Трембицкий.

Решается вопрос обеспечения жителей региона чистой водой и с помощью нацпроекта «Экология». Как отмечают в министерстве ТЭК и ЖКХ края, в прошлом году Кубань досрочно завершила его в части водоснабжения: было построено три объекта, которые обеспечивают водой более 14 тыс. человек.

Напомним: осенью прошлого года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае разработали единую концепцию решения проблемы водоснабжения Геленджика. Среди ее масштабных мероприятий — реконструкция Троицкого магистрального водовода, которая сегодня выполнена более чем наполовину, проектирование нового водозабора в районе села Пшада и поиск дополнительных пресных подземных вод. Результат уже есть: в начале февраля сообщалось, что в курортном городе были пробурены три новые скважины. Как ранее обещал Вениамин Кондратьев, водоснабжение Геленджика и Новороссийска улучшится уже в 2021 году.

Меняется в лучшую сторону и ситуация в Сочи. В этом году специалисты уже провели разведку имеющихся в городе запасов воды и разработали предложения по оптимизации эксплуатируемых источников, ранее сообщали в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края