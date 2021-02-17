Мэрия столкнулась с «Принципом»

Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «ПринципЪ» (Москва) требует через суд от мэрии Ульяновска и «Ульяновскводоканала» установить зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого водоснабжения по берегам Волги в районе Ульяновска. Ранее с иском об установлении границ ЗСО «ПринципЪ» обращалось с иском к региональному минприроды, ссылаясь на жалобы граждан о застройке и хозяйственной деятельности в районах, близких к водозабору. Минприроды с иском не согласно. Региональное управление Росприроднадзора, выступающее в суде в качестве заинтересованного лица, требования истцов поддерживает. В «Принципе» уверены, что их требования будут удовлетворены, и намерены сформировать судебную практику для всех регионов России.

Как стало известно „ЪВолга“, в понедельник Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «ПринципЪ» (Москва) направило в Ленинский районный суд Ульяновска иск к мэрии и МУП «Ульяновскводоканал» с требованиями обязать «Ульяновскводоканал» и администрацию Ульяновска разработать проект зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения по берегам Волги в районе Ульяновска, получить санэпидзаключения на проекты ЗСО и направить их для утверждения в региональное минприроды.

«ПринципЪ» известен своими исками по защите Химкинского леса, закрытием незаконного Истринского полигона ТБО, а также тем, что добился отмены незаконных градостроительных документов и сноса пяти домов вдоль береговой линии канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища. Сейчас общество судится с мэрией Москвы, считая незаконной отмену нормативных актов времен СССР, устанавливающих зоны санитарной охраны водных объектов.

Ранее, в середине января, «ПринципЪ» уже обращался в суд с аналогичным иском к минприроды Ульяновской области, требуя установить ЗСО по берегам Волги в районе Ульяновска, поскольку это является обязанностью министерства. Общество ссылалось на жалобы жителей Ульяновска, сообщающих об отсутствии ЗСО в районе областного центра, в результате чего ведутся застройка берегов и хозяйственная деятельность в местах, где это недопустимо. В иске также отмечалось, что региональное управление Роспотребнадзора не предприняло какие-либо действия для проведения проверки и устранения нарушения прав потребителей. В минприроды с требованиями иска не согласны, называя его «неправомерным». В суде представитель министерства заявлял, что «министерство лишь устанавливает границы ЗСО на основании проектов, разработанных собственниками сооружений, а подготовка проекта не входит в полномочия ведомства». Контроль за установлением ЗСО, считают в министерстве,— тоже не их функция, «этим должен заниматься Роспотребнадзор». В «Ульяновскводоканале» в беседе с „ЪВолга“ ранее уже объясняли, что в советское время ЗСО существовали, «но потом сменилось законодательство, потребовалось оформление земельных участков под ЗСО, а там рядом — земли Минобороны», которое отказывает в возможности зонирования.

В минувшую пятницу „ЪВолга“ получил ответ регионального управления Роспотребнадзора на запрос редакции, в котором отмечалось, что к полномочиям ведомства отнесены оценка пригодности водных объектов для целей питьевого водоснабжения, а также экспертиза проектов ЗСО, однако отсутствие определенных региональным минприроды границ ЗСО «не позволяет определить комплекс мероприятий по защите и сохранению постоянства природного состава воды в водозаборах», «что формирует условия, при которых источники питьевого водоснабжения могут создавать угрозу возникновения вредного воздействия на человека по химическому и биологическому факторам». Уже после подачи иска «Принципа» ведомство потребовало от мэрии принять меры к разработке проекта ЗСО, после чего на минувшей неделе мэрия отреагировала, сообщив, что подготовлены запросы в соответствующие структурные подразделения администрации города и минприроды.

Узнать позицию мэрии по иску не удалось. Врио главы города Сергей Мишин для комментариев был недоступен, на запрос „ЪВолга“ в администрации города не ответили. Директор «Ульяновскводоканала» Сергей Савельев сказал, что пока не может однозначно ответить, согласен с требованиями иска или нет, «поскольку самого иска еще не видел». В то же время он признает, что установление границ ЗСО необходимо, «но это очень долгий и очень дорогостоящий процесс» (стоимость только одного проекта может быть не менее 2 млн руб.). По его мнению, вся эта тяжба может тянуться годы. Он также намерен предъявить в суде документы советского времени о границах ЗСО, «и если суд их признает, то все будет намного проще».

В «Принципе», кстати, считают, что именно нормативные документы СССР должны считаться действующими (по этому поводу они и судятся с мэрией Москвы). Представители истца надеются, что теперь суд объединит два иска в одно дело, а иск в конечном итоге будет обязательно удовлетворен. При этом, по словам председателя «Принципа», адвоката Дмитрия Трунина, несмотря на второй иск, требования к региональному минприроды никто не отменяет. «И региональный минприроды, и Роспотребнадзор должны были еще задолго до нас обратить внимание на отсутствие зон санитарной охраны и сделать все, чтобы их установить»,— сказал председатель, заметив, что проблема установления границ ЗСО наблюдается во многих регионах, и сейчас, подавая аналогичные иски в других субъектах Федерации, «ПринципЪ» формирует судебную практику, «чтобы затем ее распространить по всей России».

Председатель профильного комитета гордумы Сергей Гулькин сказал „ЪВолга“, что намерен ознакомиться с исками и всей ситуацией по границам ЗСО. «Не дожидаясь решения суда, будем требовать, чтобы все было по закону, и если на это потребуются средства, значит, будем добиваться их выделения»,— заявил депутат.

Сергей Титов, Ульяновск