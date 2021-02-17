Пермский политех вернет к очным занятиям еще часть студентов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) продолжает ослаблять карантинные меры. Как сообщает пресс-служба вуза, с 1 марта студенты выпускных курсов политеха очно-заочной и заочной форм обучения вернутся к занятиям в аудиториях. Такое решение принято в связи с тем, что в вузе сохраняется благоприятная эпидемиологическая ситуация и низкий уровень заболеваемости. Ранее к очным занятиям в ПНИПУ вернулись студенты-очники первых и выпускных курсов.

Напомним, в начале февраля глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о возвращении российских вузов, подведомственных министерству, к очному обучению. В Перми в ведение Минобрнауки входят три университета: ПНИПУ, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Первым о полном возвращении к очным занятиям сообщил педуниверситет. В ПГНИУ, как и в политехе, очно занимаются часть студентов — учащиеся 1 и 4 курсов бакалавриата, 1 и 5 курсов специалитета, все студенты магистратуры и учащиеся выпускного курса колледжа профессионального образования.