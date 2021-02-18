«Краснодар» проверит хорватскую крепость

Сегодня первый матч стартового раунда play-off Лиги Европы проведет единственный дотянувший до еврокубковой весны российский клуб. На своем поле «Краснодар» принимает загребское «Динамо», которое прошлой осенью, показав шикарную игру в обороне, вышло из группы, разобравшись в том числе с ЦСКА, и которое, кажется, находится в неплохом тонусе. Впрочем, у краснодарцев есть свежий, двухлетней давности, успешный опыт подготовки к еврокубковым матчам во время длинного зимнего перерыва в сезоне.

«Краснодар», в 1/16 финала второго по статусу еврокубка попавший с третьего места на групповом этапе еврокубка главного, сегодня сыграет с командой, которая прошлой осенью вошла в шорт-лист открытий Лиги Европы. Неприметный вроде бы хорватский клуб опередил всех в довольно крепком квартете, соперничая с не такими уж слабыми голландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом», а также выглядевшим на его фоне просто гигантом ЦСКА. Первенствовал с впечатляющими показателями: четыре выигрыша при двух ничьих. А у армейцев «Динамо» отняло четыре очка, выкинув их из еврокубков вслед за оконфузившимися, в отличие от «Краснодара», в Лиге чемпионов «Зенитом» и «Локомотивом».

Самой любопытной из цифр, характеризующих выступление динамовцев, была цифра пропущенных ими в этих шести матчах голов. Единственным был тот, что забил им в концовке встречи заключительного тура, то есть когда уже можно было расслабиться и праздновать нежданный триумф, армеец Кристиян Бистрович.

А то, как изменили представления о возможностях «Динамо» эти достижения, идеально рассказывают оценки Transfermarkt. В декабре, непосредственно перед жеребьевкой play-off, стоимость всей загребской заявки, по его версии, составляла около €75 млн, к середине февраля (притом что никаких дорогих покупок хорватский клуб не совершал) — скакнула вверх до €103,7 млн. Это уже немножко иная «ценовая категория», та, где обитают не неброские середнячки без перспектив, а вполне пристойные и с кое-какими перспективами клубы. Ну, наподобие российских топов. Заявка «Краснодара», кстати, не намного дороже — €114,2 млн, хотя, разумеется, с точки зрения бэкграунда игроков, опыта участия в «больших» матчах она по-прежнему на порядок ярче.

Еще один момент, заставляющий скептически относиться к попыткам повесить на «Краснодар» ярлык стопроцентного фаворита,— это момент традиционный, что ли. Долгий зимний перерыв в российском чемпионате никуда не делся, и краснодарцы уже два месяца не проводили официальных матчей. Неофициальные же более или менее внятного представления о тонусе команды не дают. На недавнем сборе в Испании среди оппонентов «Краснодара» были два сильных отечественных клуба: у «Ростова» он довольно уверенно выиграл, «Локомотиву» почти без вариантов проиграл. А едва ли не наиболее громкой новостью, касающейся этих сборов, была новость о тяжелой травме Кристиана Рамиреса. Это не то чтобы системообразующий, стержневой игрок, но точно потеря, здорово ослабляющая левый фланг.

Тонус «Динамо» между тем, скорее всего, неплохой. Новогодняя пауза в хорватском чемпионате была чисто символической, динамовцы регулярно выходят на поле с середины января и за это время успели сыграть семь встреч. В двух потерпели поражения, что, по их меркам, плохо, но именно в трех турах, предшествовавших краснодарскому выезду, были победы, в том числе над «Осиеком»: именно он преследует по пятам находящихся на верхушке таблице загребцев. Все — в том же стиле, в котором совершен прорыв в Лиге Европы: многослойная оборона плюс хорошая реализация не таких уж многочисленных моментов, на ноль пропущенных голов четыре забитых.

Правда, причину думать, что и «Краснодар» подойдет к противостоянию в достойной форме, невзирая на дефицит практики, обнаружить легко. Тем, кто за него переживает, должны греть душу воспоминания о том, как краснодарцы играли в play-off Лиги Европы под руководством того же тренера Мурада Мусаева два года назад. Тогда в стартовом раунде им досталось не «Динамо», опасность которого нужно долго доказывать, а «Байер», считавшийся чуть ли не фаворитом турнира, жутко «горячий» той зимой, с отрядом дорогущих футболистов. Оба матча с ним «Краснодар» завершил ничьими, ни в одном не смотрелся хуже и прошел дальше за счет гола, забитого на выезде. А в следующем раунде, между прочим, чуть не снес такую же мощную, как немецкий клуб, испанскую «Валенсию». Перерыв он перенес абсолютно безболезненно.

Алексей Доспехов