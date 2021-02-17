Экс-спикер думы Пыть-Яха оспаривает свою отставку

Бывший председатель думы Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ) Олег Шевченко подал иск с требованием признать незаконным решение местных депутатов о снятии его с должность спикера и назначения на этот пост депутата Марины Гладковой.

В заявлении господин Шевченко пояснил, что решение думы является неправомочным, так как за него было отдано 11 голосов вместо необходимых 14 голосов (две трети от числа избранных в гордуму депутатов).

Вопрос об отставке председателя думы Пыть-Яха был внесен в повестку с голоса и принят на внеочередном заседании 12 февраля.