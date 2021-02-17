Власти ответили на критику по поводу медведя без штанов в рекламе Ярославской области

Рекламная компания по повышению туристической привлекательности Ярославской области и для привлечения внимания к региональному интернет-порталу «Визит Ярославия», которая проводится в московском метрополитене, приносит хорошие результаты, сообщили "Ъ-Ярославль" в региональном департаменте туризма.

Ранее в соцсетях и СМИ появились критические сообщения по поводу содержания плакатов с надписью «Самое время ехать в Ярославию», появившихся в вестибюлях станций метро в Москве. На плакате изображен медведь во фраке и, как отметили комментаторы, без штанов. В лапе у медведя часы. В верхней части плаката размещен логотип: «Ярославия. Среднерусская гардарика». На плакате есть ссылка на портал visityaroslavia.ru и указание на департамент туризма Ярославской области. На плакате также стоит знак 0+.

«Увидел вчера на входе в метро Трубная вот такую рекламу. Обратил внимание только потому, что связан с Ярославлем. Долго стоял и пытался понять - о чем эта реклама. То ли торговый центр, то ли продажа часов и игрушек. 0+ тоже не добавляет ясности. В Москве в центре в метро аренда щита немало стоит, и размещать рекламу, смысл которой понятен не сразу и не всем, и скорее вводит в заблуждение, чем разъясняет – расточительно для региона с дефицитом бюджета»,— написал на своей странице в соцсетях московский архитектор Глеб Соболев.

В департаменте туризма отметили, что реклама, размещаемая в метро Москвы, оказалась очень эффективной.

«Департаментом была разработана линейка образов медведей для продвижения и привлечения внимания к нашему порталу ВизитЯрославия. За последние месяцы мы видим, что спрос на портал растет, а значит – реклама работает. Кому-то реклама нравится, кому-то нет, главное, что к нам едут туристы»,— рассказала "Ъ-Ярославль" пресс-секретарь департамента туризма Юлия Михиенкова.

Она также уточнила, что изготовление и размещение рекламы, полностью на себя взял департамент транспорта города Москвы.

«Рекламная кампания осуществляется в рамках договоренности с департаментом транспорта Москвы. Для нас это абсолютно бесплатно»,— пояснила пресс-секретарь.

Дарья Сабаева