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В Адыгее осужден экс-сотрудник МЧС за покушение на мошенничество

Экс-глава структурного подразделения ГУ МЧС РФ по Республике Адыгея осужден на 2,5 года лишения свободы условно. Он признан виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. 

Как сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК, осужденный пытался обмануть директора фирмы, которая занимается противопожарной безопасностью. Зная, что фирма заключила договор с предпринимателем на проведение огнезащитной обработки металлоконструкций, бывший сотрудник МЧС попросил передать ему 20% от суммы контракта (76 тыс. руб.). За эти деньги он обещал покровительство и помощь в сдаче объекта. Директор фирмы согласился и сообщил о требовании в правоохранительные органы. В рамках оперативного мероприятия, проводимого УФСБ России по республике, экс-сотрудник МЧС получил 50 тыс. руб. и был задержан.

Как писал  “Ъ-Кубань”, в Новороссийске по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении двух дознавателей отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Их подозревают в покушении на мошенничество.

Наталья Решетняк


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