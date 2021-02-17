Назначен новый прокурор Пермского края

Президент Владимир Путин подписал сегодня указ о назначении Павла Бухтоярова прокурором Пермского края. Ранее господин Бухтояров занимал должность главы надзорного ведомства в Кемеровской области. С 1980 по 2007 год Павел Бухтояров служил в Министерстве обороны РФ. Выпускник Хмельницкого высшего командного артиллерийского училища с 1984 по 1992 годы он проходил службу в ВДВ, а затем перевелся в систему военной прокуратуры. Там он начал карьеру с должности следователя, закончив ее в должности военного прокурора Новосибирского гарнизона. С 2002 по 2012 год и до перевода в Кузбасс господин Бухтояров возглавлял прокуратуру Республики Тыва. В Пермском крае Павел Бухтояров в должности прокурора сменил Андрея Юмшанова, который уволился в прошлом году.